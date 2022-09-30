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«Это наш генофонд, его нужно сохранить». Как спортсмены отреагировали на мобилизацию – повестки уже идут

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Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
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Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова
Олег Матыцин Олег Матыцин
Максим Агапитов
Легкая атлетика Легкая атлетика

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию – ожидается, что всего призовут 300 тысяч запасников. В первую очередь – тех, кто имеет боевой опыт.

Конечно, мобилизация не могла не коснуться спорта – некоторые спортсмены проходили срочную службу, многие служили в спортротах и имеют воинские звания. Да и в вообще, мало кто в стране физически развит и подготовлен лучше профессиональных спортсменов.

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В первые дни мобилизации в Миниспорте создали оперативный штаб, который возглавил замминистра Одес Байсултанов. Повестки спортсменам тоже полетели быстро – их получили биатлонисты, лыжники, фигуристы, многие другие.

Но сейчас Минспорт задумался о том, чтобы оформить представителям сборных (а также тренерам и резервистам) отсрочку – уже идет сбор списков.

А что люди из спорта думают о призыве атлетов?

Кто против?

• Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин: «Думаю, если и будут задействовать российских спортсменов, то только в целях общефизической подготовки в каких-то лагерях.

Я ожидал, что сборников трогать не будут. Если их призовут, то это не совсем правильное решение. Тем более это люди, которые не имеют вообще никакого опыта. Если и проходили, то это спортрота и формально, поэтому это пушечное мясо».

• Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова: «В такой ситуации мы должны задаться вопросом, что важнее для страны – чтобы мальчики, которые вообще не умеют воевать, пошли на фронт, или продолжали выступать? Для страны было бы важнее, чтобы они представляли нас на спортивной арене.

Я уверена, что сейчас ребята находятся в тесном контакте с федерацией и им оказывается поддержка».

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• Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов: «Много разных мнений, но я считаю, раз страна сказала, надо исполнять.

Но при этом нужно избежать перегибов. Определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Все-таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены – это некий наш генофонд, и его нужно сохранить».

А кто за?

• Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко: «Время сейчас тяжелое. И если пришла повестка, то это не значит, что тебя отправят на фронт. Может быть, было бы правильно, если бы все, в том числе и я, пошли бы и подготовились к возможной будущей ситуации.

Я не вижу паники, чтобы убегать и прятаться. К сожалению, многие уехали. Я это не приветствую! Скажу за себя: я сейчас дома, в Новогорске. И если придет повестка, то я никуда не буду убегать.

Я с удовольствием пройду обучение. Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция. Хотелось бы, чтобы все ее услышали».

• Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров: «Мы – граждане России. Мы все одинаковые, вне зависимости от того, кто и чем занимается, кто где работает. Я к этому с пониманием отношусь. Не считаю, что кто‑то должен, а кто‑то не должен».

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку: «Мне тоже пришла повестка, я сейчас в военкомат поеду. Мне надо ехать домой. У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. На следующей неделе я поеду обязательно, явлюсь в военкомат».

А чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев не только выступает за мобилизацию спортсменов, но и сам намерен отправиться на фронт: «Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Дали время собраться, на следующей неделе должен тут быть. Куда поеду – пока не уточнили, наверное, в Подмосковье.  Я пришел по повестке, служил срочку и контракт в ВДВ, поэтому и получил ее. Желаю добровольцам одеваться теплее, скоро зима. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции.

Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас. Нужно всегда вставать при гимне, знать его. Нужно с достоинством и гордостью относиться к воинским знаменам и символам страны, в армии служить. Для меня патриотизм с молоком матери усвоен».

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Кто еще не определился?

• Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев: «Перед законом все равны, вряд ли заранее стоит давать бронь членам сборной команды. Но вместе с тем каждый случай, который касается сборника, нужно рассматривать отдельно, должен быть дифференцированный подход, нельзя всех стричь под одну гребенку.

У меня есть случаи: знакомые, которые недавно уволились из армии по выслуге лет, готовы вернуться, но их никто не призывает, а призывают молодых мальчишек. Такой неизбирательный подход вносит сумятицу. Но, безусловно, если мужчина попал под призыв, он обязан отдать долг родине».

Хотя сам Васильев готов идти в военкомат: «Если мне придет повестка, то, конечно, я пойду. Других вариантов не может быть. Да и у биатлонистов есть навыки стрельбы. Есть преимущество относительно других видов спорта. Это умение владения оружием. Так что... Я бы пошел, конечно».

• Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов: «Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы ведущие спортсмены страны и наш ближайший резерв не подлежали сейчас призыву. Но если кто-то из них получит в ближайшее время повестку в армию, то, уверен, он поступит так же, как и любой другой гражданин России, и честно исполнит свой долг».

• Министр спорта Олег Матыцин: «Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены – патриоты, которые поддержали президента.

Спорт – единая семья и все задачи, которое решает государство, спорт будет решать вместе. Не может идти речь о какой‑то исключительности. Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Александр Кряжев

Должны ли спортсмены получать бронь от мобилизации?
774 голосa
Да
18%
Алексей Немов
Нет
82%
Евгений Плющенко

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