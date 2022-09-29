Немов о мобилизации: «Считаю, определенная бронь должна быть для членов сборной. Лучшие спортсмены – наш генофонд, его нужно сохранить»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о мобилизации спортсменов.

«Много разных мнений, но я считаю, раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов. Считаю, что определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших.

Все-таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены – это некий наш генофонд, и его нужно сохранить», – сказал Немов.

Олег Матыцин: «Спортсмены максимально мобилизованы – это патриоты, поддержавшие президента. Возможно, будет какая-то отсрочка»

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки