Майгуров о словах Губерниева про повестки биатлонистам: «Может, у Дмитрия прямее связь с военкоматами? У нас информации нет»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова Дмитрия Губерниева о том, что нескольким биатлонистам пришли повестки в военкомат.

– Может быть, у Дмитрия прямее связь с военкоматами? У нас официальной информации о том, что кому‑то пришла повестка, нет. Мы уведомили всех спортсменов и тренеров, чтобы в случае получения повестки они уведомили нас. Но такой информации пока нет.

– То есть вам должны передать информацию, чтобы вы оформили на них бронь?

– У нас есть определенный алгоритм действий, что мы попытаемся сделать. Не хотел бы вдаваться в детали. Только на нас эта информация не остановится.

– Насколько удивительна для вас ситуация, что в условиях частичной мобилизации спортсменам приходят повестки?

– Мы – граждане России. Мы все одинаковые, вне зависимости от того, кто и чем занимается, кто где работает. Я к этому с пониманием отношусь. Не считаю, что кто‑то должен, а кто‑то не должен, – сказал Майгуров.

Дмитрий Губерниев: «Повестки действительно были. Речь идет о биатлонистах, которые поднимались на пьедестал чемпионатов мира»