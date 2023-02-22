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ЕГЭ по Лиге чемпионов. Справитесь с 30 вопросами об истории турнира?

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Один сезон – один вопрос. Набрать 100 баллов почти нереально.

Это большая викторина о Лиге чемпионов. Начинаем с первого сезона (сезон-1992/93) и заканчиваем последним завершенным.

В отличие от ЕГЭ, время на раздумья не ограничивается. Проходите и делитесь вашими баллами в комментариях!

Если тест не открывается, переходите по ссылке.

Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno

63 комментария

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Марслан Акматалиев
Вроде недавно всё это было, но успел забыть всё. Как время то летит, а!
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Левая бровь Анчелотти
30 баллов)
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Pb-SE
Ответ Ivan Vladyko
офигенный на самом деле тест. Не важен результат -- хотя не так плохо получилось. Но иногда вспомнить то, что на самом деле даже не думал, что помнишь, достать с запыленной полки в памяти - прикольно. Хотя была реальная легкотня типа тренер "Валенсии" в финале.
Это если смотрел в то время. А так многие, кто помладше, могли бы подумать, что Бенитес. Правда, не помню, был такой вариант или нет.
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Kirkoroff
Мне кажется чем дольше ты интересуешься футболом и больше лч посмотрел, тем сложнее отвечать на такие вопросы. Всё смешивается в голове с годами.
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Harryck
22 из 30. Многое помнил, некоторое угадывал, часть просто по логике рассчитывал, но именно знал около половины)
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Палыч-59
Сдавал тест после 1,5 литра вина. Так что примерно со второй половины тыкал наугад. Ну, 11 из 30 норм, сойдет.
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mds_airlines
Ответ Седесим Куиндесимов
А меня удивило что 2 клуба из одной страны играли в группе, первый раз о таком слышу. Тем более 2005/06, два сезона как утвердили привычный нам формат ЛЧ.
Ливерпуль выиграл ЛЧ, но занял пятое место в АПЛ. В итоге спутал все расклады для жеребьёвки
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KRIPTOZOO
Если бы знать, что автор делал тест по своим знаниям, без интернета, то готов сказать что тест не плохой)) А так у меня 27 из 100 и тест плохой)))
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Аталанта расправила плечи
14 из 30. Хорошо помню нулевые и девяностые. Десятые как-то смешались воедино.
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Павел Хрусталев
20 из 30, 67 из 100. еще два знал, но случайно не туда ткнул, остальное без шансов.
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Седесим Куиндесимов
А меня удивило что 2 клуба из одной страны играли в группе, первый раз о таком слышу. Тем более 2005/06, два сезона как утвердили привычный нам формат ЛЧ.
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fantast1c
Зачем приплели вопрос из квалификации (2014/15 Стяу - Лудогорец)? Такой пары быть не могло.
С таким же успехом можно напихать ахинею из первых квалификационных раундов - по типу "Сколько Ред Булл Зальцбург в первом участии в ЛЧ после смены владельца напихал Вентспилсу в двух матчах второго квалификационного раунда?" Варианты ответов: 4,5,6,7.
Смотрите! Я тоже могу придумывать такие вопросики для тестов!
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Дьяков Евгений
47 баллов, порог прошёл)
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strelnik.nik.1990@icloud.com
37 баллов. Очень интересно👍
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Дмитрий Шеховцов
14 из 30
Вы набрали 47 баллов из 100!
Сложновато, причём историю ЛЧ не так хорошо знаю, многое наобум отвечал.
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Ivan Vladyko
офигенный на самом деле тест. Не важен результат -- хотя не так плохо получилось. Но иногда вспомнить то, что на самом деле даже не думал, что помнишь, достать с запыленной полки в памяти - прикольно. Хотя была реальная легкотня типа тренер "Валенсии" в финале.
+2
0
+2
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Andy93
20/30. Ну норм. В принципе еще в вопросах 4 откровенно натупил, остальные для меня за гранью реальности)))
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Ruscello
Ответ Александр Сырчин
Провел эксперимент. Не читая вопросов и ответов, тыкал наугад. Итог: 10 из 30 и 33 балла. В этом плане похоже на ЕГЭ. Можно не готовиться и на рандоме сдать.
Никогда не сдавал ЕГЭ. Не мой стиль :)
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Дмитрий Грачев
Глупые вопросы,лажа какая-то. Жирный дизлайк
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Ruscello
Ответ Шухрат Кесикбаев
То, что ты на них не ответил, не означает, что они идиотские.
А вы ответите на вопрос, в матчах команд из какого чемпионата в Лиге Чемпионов было показано больше всего ЖК, в сезоне 2015-16? Это знание вам полезно?
+3
0
+3
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Ruscello
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Половина вопросов идиотские
Нет, где-то до Лудогорца нормальные вопросы, после уже так ...спрашивать про пару Рома-Бавария, в отдельном сезоне, ну такое...не показатель ничего. Вопросы должны нести образовательный характер, если я как болельщик Зенита, допустим знаю, что они играли с Лейпцигом, Бенфикой, Лионом, то только потому, что там была российская команда, зачем мне запоминать составы групп, за 20 ЛЧ, тем более в некоторый период там еще два групповых этапа было? Это нонсенс. Поэтому частично я разделяю вашу позицию.
+5
-1
+4
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bibendum
20 из 30
67 баллов
Удивительно, что большинство ошибок про современность
0
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Павел Ларичев
22 из 30
Вы набрали 73 балла из 100!
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Павел Кошель
18/30, 60 из 100. Мозг устал, пойду Мостового почитаю
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МАФИЯ
классный вопрос на логику про четвертьфиналистов 97/98. Нужно вспомнить, что тогда от страны только по 2 участника было, а третьим можно было стать только 1 способом, и когда понимаешь каким, то отгадываешь правильный ответ (по проценту вижу, что вопрос для многих был сложным)
+1
0
+1
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