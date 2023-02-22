63 комментария

ЕГЭ по Лиге чемпионов. Справитесь с 30 вопросами об истории турнира?
Один сезон – один вопрос. Набрать 100 баллов почти нереально.
Это большая викторина о Лиге чемпионов. Начинаем с первого сезона (сезон-1992/93) и заканчиваем последним завершенным.
В отличие от ЕГЭ, время на раздумья не ограничивается. Проходите и делитесь вашими баллами в комментариях!
Если тест не открывается, переходите по ссылке.
Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno
С таким же успехом можно напихать ахинею из первых квалификационных раундов - по типу "Сколько Ред Булл Зальцбург в первом участии в ЛЧ после смены владельца напихал Вентспилсу в двух матчах второго квалификационного раунда?" Варианты ответов: 4,5,6,7.
Смотрите! Я тоже могу придумывать такие вопросики для тестов!
Вы набрали 47 баллов из 100!
Сложновато, причём историю ЛЧ не так хорошо знаю, многое наобум отвечал.
67 баллов
Удивительно, что большинство ошибок про современность
Вы набрали 73 балла из 100!