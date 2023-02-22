63 комментария

Один сезон – один вопрос. Набрать 100 баллов почти нереально.

Это большая викторина о Лиге чемпионов. Начинаем с первого сезона (сезон-1992/93) и заканчиваем последним завершенным.

В отличие от ЕГЭ, время на раздумья не ограничивается. Проходите и делитесь вашими баллами в комментариях!

Если тест не открывается, переходите по ссылке.

Фото: East News/AP Photo/Luca Bruno