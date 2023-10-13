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Огромный игровой автомат на льду и рыцари. Как клубы НХЛ разогревают трибуны перед матчами?

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Каждый любитель хоккея мечтает попасть на матч НХЛ – не только из-за высочайших скоростей, но и из-за шоу вне площадки. Предматчевые шоу давно стали фишкой лиги: они проводятся с размахом и ради них болельщики приезжают на арену за пару часов до первого вбрасывания. Давайте взглянем, как клубы разогревают трибуны в 2023 году.

Этот пост посвящен действующим чемпионам – «Вегас Голден Найтс».

С первого дня существования «рыцари» используют в предматчевых шоу элементы «оверквотинга». С каждым годом они становятся все более изощренными.

Перед стартовой игрой сезона-2023/24 «рыцари» подняли знамя Кубка Стэнли на стропила «Т-Мобайл Арены» самым вегасским способом – оно появилось из гигантского игрового автомата на уровне льда.

В шоу есть нового сезона есть элементы того, что команда делала всего несколькими месяцами ранее перед финалом Кубка Стэнли.

1 комментарий

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Pink Floyd1276
«Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе».
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