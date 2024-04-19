🎥Звезды тенниса предсказывают результат предстоящего класико «Реал» – «Барселона» 🔮

Весь мир замер в ожидании класико «Реал Мадрид» – «Барселона», которое состоится 21 апреля. Каталонцы отстают от лидеров Ла Лиги на 8 очков, поэтому для команды Хави этот матч станет шансом вернуть интригу в борьбу за титул чемпиона Испании.

Помимо футбола в Испании играют в теннис – сейчас в Барселоне проходит турнир АТР 500, поэтому Андрея Рублева, Стефаноса Циципаса, Каспера Рууда, Маттео Арнальди, Факундо Акоста и других звездных участников не могли не попросить сделать прогноз на предстоящий матч.

В воскресенье узнаем, кто из теннисистов лучше разбирается в футболе!