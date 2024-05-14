У Ничушкина снова неприятности - провален тест на наркотики, бан на 6 месяцев без оплаты, в случае повторения - выгонят из НХЛ

Эх, Валера-Валера...

Валерий Ничушкин отстранен от выступлений за «Колорадо» как минимум на 6 месяцев. Форвард «Эвеланш» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Об этом заявили лига и Ассоциация игроков.

По условиям программы, Ничушкин отстранен без сохранения заработной платы минимум на 6 месяцев. Через полгода он получит право подать заявление о возвращении.

Вот чем отличаются разные этапы программы:

Таким образом, 29-летний россиянин пропустит остаток сезона-2023/24 и начало следующего. В 8 матчах в текущем плей-офф НХЛ он набрал 10 (9+1) очков, повторив рекорд лиги по продолжительности голевой серии со старта розыгрыша (7 игр).

В случае же рецидива Ничушкин перейдет на четвертый этап - там его ждет бан длительностью в год без какой-либо оплаты, при этом никаких гарантий возвращения в лигу.

15 января этого года стало известно, что россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

Тогда хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». Он вернулся в состав команды в марте. Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем.

Напомним, что в прошлом году Валерий также не сумел доиграть плей-офф. Это было связано с инцидентом в отеле в Сиэтле.