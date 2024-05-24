Даниил Медведев встречает Ролан Гаррос стильной фотосессией📸

Одна из главных звезд российского и мирового тенниса Даниил Медведев принял участие в стильной фотосессии для французского издания 40а mag.

В свои 28 лет Даниил сломал много ракеток, наорал на многих судей и много раз слышал свист стадиона в свой адрес. Однако Медведев выиграл турнир Большого шлема – US Open в 2021 году и был первой ракеткой мира.

Даниил – один из самых ярких теннисистов своего поколения готовится взять новую высоту и покорить Ролан Гаррос, который стартует уже в эти выходные.