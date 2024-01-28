Эффект Клоппа. Летом «Ливерпуль» могут покинуть сразу три звезды 😱😱

TalkSPORT сообщает, что решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» может сильно изменить состав команды в следующем сезоне.

По информации издания, летом клуб могут покинуть сразу три звезды клуба: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

Дело в том, что у каждого из этих футболистов осталось по полтора года контракта. Маловероятно, что они продлят соглашение, а клуб не захочет отпускать ключевые активы без компенсации.

Реакция фанатов.

💭 «Почему они уйдут? Куда они уйдут? Салах определенно откажется от верблюжьей лиги».

💭 «Ливерпуль» катится к чертям. Я буду наблюдать за этим».

💭 «Трента в «МЮ».

💭 «Если «Ливерпуль» не сумеет грамотно подобрать преемника Клоппа, то они могут стать командой середины таблицы».

💭 «Ливерпулю» конец».