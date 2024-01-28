LFC 2020
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Эффект Клоппа. Летом «Ливерпуль» могут покинуть сразу три звезды 😱😱

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

TalkSPORT сообщает, что решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» может сильно изменить состав команды в следующем сезоне.

По информации издания, летом клуб могут покинуть сразу три звезды клуба: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

Дело в том, что у каждого из этих футболистов осталось по полтора года контракта. Маловероятно, что они продлят соглашение, а клуб не захочет отпускать ключевые активы без компенсации.

Реакция фанатов.

💭 «Почему они уйдут? Куда они уйдут? Салах определенно откажется от верблюжьей лиги».

💭 «Ливерпуль» катится к чертям. Я буду наблюдать за этим».

💭 «Трента в «МЮ».

💭 «Если «Ливерпуль» не сумеет грамотно подобрать преемника Клоппа, то они могут стать командой середины таблицы».

💭 «Ливерпулю» конец».

10 комментариев
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Че за булщит, зачем такую желтуху разводить? Вёрдж капитан отличной перспективной команды, Трент следующий кэп… только Салах может свалить, а это и с Клоппом случилось бы
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глупее новости сложно придумать
реакция фанатов восхитительна) где собирали эти реакции? в фан клубе мю?
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Трента точно продлят, это доморощенный супер-игрок, еще молодой
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-1
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Какой болельщик Ливерпуля напишет что Трента в мю? Шарктим и манся?
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Если выиграют АПЛ, то ВД и Салах могут уйти в СА, т.к. возрастные игроки, чтобы подзаработать. Трент останется. Вопрос в том, что подписывать топовых игроков будет сложнее без Клоппа
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дыма без огня не бывает
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Началось) сейчас пол состава вдруг захотели уйдти)
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Ливерпуль будущий мю
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Ответ Денис Давыдов
Какой болельщик Ливерпуля напишет что Трента в мю? Шарктим и манся?
У этих балбесов фантазии не хватило бы
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