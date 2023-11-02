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Лекция агента Салаха в Гарварде (про переговоры по контракту): здесь внезапные инсайды с новыми талантами и проблемами «Барсы»

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В прошлом году Мо Салах подписал трехлетнее соглашение с «Ливерпулем». Это долго обсуждалось, и агент нападающего Рами Аббас Исса прочитал лекцию о переговорах в Гарвардской школе бизнеса.

Содержание лекции неизвестно, но опубликованные на ней фотографии позволяют получить уникальное представление о том, как проходили переговоры.

На доске Аббас Исса сделал пометки, которые информируют о том, что обсуждалось в ходе переговоров.

Например, одна из записок гласит «новые таланты» и, вероятно, относится к тому, что «Ливерпуль» пообещал Салаху инвестировать в новых игроков. Заметка «Барселона (финансовые проблемы)» может означать, что Мо отказался от перехода в «Барсу» из-за ее экономического положения. В примечании также упоминается мадридский «Реал».

В другой заметке говорится о том, что Салах «не подвержен травмам», что, вероятно, послужило одним из аргументов в пользу того, чтобы «Ливерпуль» заключил с ним более длительный контракт. В другой заметке «Болельщики – растут на новом рынке», вероятно, имеется в виду популярность форварда во всем мире, особенно в арабских странах.

В целом, даже если у нас нет записей студентов, присутствовавших на лекции, заметки Рами Аббаса на меловой доске дают много пищи для размышлений и позволяют получить представление о том, как проходили переговоры.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в 2025 году.

1 комментарий

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Прошлтт Рооллшг
Продуманно 🧠
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