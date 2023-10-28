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«Это будет очень спорно». Боуэн назвал лушчего нападающего в истории АПЛ

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Нападающим «Вест Хэм Юнайтед» Джеррод Боуэн назвал Мо Салаха лучшим нападающим в истории Премьер-лиги.

В интервью Sky Sports Боуэн сказал: «Это будет очень спорно, не так ли? Но Салах. Достаточно подумать о том, какие цифры он выдает каждый год, и что он выиграл Лигу чемпионов.

Он выиграл Премьер-лигу. Он забивает 20 голов в сезоне, каждый сезон. Я не понимаю, почему кто-то говорит об Азаре – это шутка. Мой выбор основан и на моем стиле игре.

Я всегда немного больше склоняюсь к левоногим вингерам. Салах – эталон».

Салах определенно заслуживает право претендовать на звание лучшего нападающего в истории Премьер-лиги, просто исходя из его невероятной стабильности с момента перехода в «Ливерпуль» в 2017 году.

Египетский король провел за «Ливерпуль» 240 матчей в чемпионате, забил 146 голов и отдал 68 голевых передач, а также помог выиграть чемпионский титул в сезоне-2019/20.

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1 комментарий

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Scouser
это точно будет спорно. Лучший правый вингер - да, лучший вингер - он или Анри. Лучший нап - там и Ширер, и Агуэро, и Руни, и Кейн, и тот же Анри.
Если бы он остался еще помимо этого сезона года на 2, то, возможно, Боуэн был бы ближе к истине. А так уверен что уйдет летом и на нем заработает ЛФК 120-150 лямов
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