Шесть травмированных, но до кризиса еще далеко. В каком составе «Ливерпуль» может сыграть в мерсисайдском дерби?

«Ливерпуль» встретится со своим соседом по городу «Эвертоном» сразу после международного перерыва. В преддверии дерби «красные» потеряли несколько ключевых игроков, и они скорее всего не успеют восстановиться к матчу.

Судя по последним новостям, шесть представителей «Ливерпуля» могут пропустить игру из-за травм: Энди Робертсон, Стефан Байчетич, Коди Гакпо, Куивин Келлехер, Тиаго Алькантара и Конор Брэдли. Но даже без этих игроков состав «Ливерпуля» выглядит достаточно укомплектованным.

Юрген Клопп наверняка позволит Дарвину Нуньесу, набравшему отличную форму в этом сезоне, возглавить атаку. В защите естественной заменой Энди Робертсону станет Костас Цимикас.

В полузащите «Ливерпуля» не будет только Кертиса Джонса, который продолжает отбывать свою дисквалификацию. Так что скорее всего в центре поля мы вновь увидим прекрасное трио: Собослаи, Мак Аллистер и Гравенберх.

Таким образом, даже несмотря на травмы некоторых игроков, в команде Клоппа нет никакого кризиса, и главный тренер может выставить против «Эвертона» оптимальный состав:

А кого бы вы хотели увидеть в матче против непримиримого соперника «Ливерпуля»?