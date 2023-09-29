«Ливерпуль» получил дополнительный бюджет, но не на трансферы. Клопп совсем не расстроился и объяснил почему

Настоящий «красный».

В пятницу The Guardian сообщил, что FSG продал миноритарную долю акций «Ливерпуля» за за $100-200 млн, но полученная сумма пойдет на погашение долгов и реконструкцию «Энфилда», а не на трансферы.

На пресс-конференции перед матчем с «Тоттенхэмом» Клопп подтвердил эту информацию и объяснил, почему вовсе не расстроен, что не сможет потратить эти деньги на новых игроков.

«Я понимаю, что в футболе всегда нужны на расходы. Иногда я тоже участвую в этом, я тоже хочу тратить деньги.

Но сейчас мы строим новый сектор, который сделает нашу лучшую атмосферу в мире еще лучше. Затем мы построим еще один. Мы уже обновили тренировочную базу, выкупили Мелвуд [историческая база мерсисайдцев], сделали еще много чего. И поэтому, если кто-то приходит и помогает нам в этом, это просто здорово.

Не то чтобы мы отказались от £200 миллионов, которые мы можем потратить на команду, но чем больших успехов мы добиваемся, тем больше мы в любом случае сможем потратить. Мы переживаем год, когда мы не играем в Лиге чемпионов, что, как мы все знаем, является огромным финансовым ударом для футбольного клуба, но владельцы все равно вложили средства и улучшили команду летом. Так что да. Это хорошие новости, просто отличные. Это деньги, которые будут использованы с пользой, позвольте мне сказать так».

Этим летом «красные» прекрасно поработали на трансферном рынке, несмотря на небольшой бюджет. К команде Клопп присоединились Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райана Гравенберх и Ватару Эндо, на который в сумме потратили около £150 миллионов. Заработать клубу удалось не так много, учитывая, что большинство футболистов ушли в качестве свободных агентов. «Ливерпуль» получил £52 миллиона за счет продажи Фабиньо и Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию.