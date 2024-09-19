Каррагер составил сборную лучших игроков «Ливерпуля». В нее вошло только два действующих футболиста клуба

Джейми Каррагер успевает не только поработать в студии CBS Sports, но и сгонять к друзьям на подкаст Stick to Football. Там он составил сборную из лучших игроков «Ливерпуля» всех времен. В ней оказалось только двое действующих футболистов клуба.

«Я бы выбрал Рэя Клеменса, а не Алиссона, просто потому, что он выиграл так много трофеев, − начал Каррагер с вратаря. − Правый защитник − Фил Нил или Трент. Стив Никол может поработать левым защитником. Возвращаясь к Нилу... Когда думаем об игроках, которые играли за «Милан» и выиграли еврокубок четыре из пяти раз, то мы говорим «вау». То же самое с футболистами «Мадрида» и «Барселоны». Нил же выиграл четыре Кубка европейских чемпионов − это невероятно».

«Когда Трент будет завершать карьеру, то, наверное, назову его, но выбрал Фила по вышеназванным причинам. [На позицию центральных защитников] выберу Вирджила ван Дейка и Алана Хансена − это было бы отличное партнерство!»

«Энди Робертсон может стать одним из вариантов, но в истории «Ливерпуля» не было невероятных левых защитников, даже в успешные годы. Поэтому да, взял Никола, у него была отличная комбинация с парнем, который будет играть перед ним − Джоном Барнсом. Никол был немного похож на меня − играл справа, в центре, слева, так хорош для «Ливерпуля».

«В центре полузащиты должны быть Грэм Сунесс и Стивен Джеррард. Справа есть два варианта. До того, как Мо Салах перешел в клубе, там играл Иан Каллагэн. Он единственный игрок, который провел за «Ливерпуль» больше матчей, чем я. У него 860 игр, победа во втором дивизионе, а одним из его последних домашней матчей стал финал Кубка европейских чемпионов 1977 года».

«Трудный выбор − игрок второго дивизиона, местный, но Мо Салах должен занять место справа. Вперед должны быть Кенни Далглиш, а Иан Раш выходит на поле благодаря тому, сколько чего он выиграл. Если бы Луис Суарес стал чемпионом − это был бы лишь один трофей. Если бы он взял титул чемпиона АПЛ и еврокубок, я бы взял его. Но если вспомнить, что Раш сделал в финале Кубка против «Эвертона», я плакал по дороге домой!»