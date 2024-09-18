🎥 Чья стрижка дороже – Трента или Майки Ричардса? Парни выяснили в эфире CBS

Со стартом нового сезона Лиги чемпионов в эфир телеканала CBS вернулся наш любимый квартет Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса.

После победы «Ливерпуля» над «Миланом» на связь со студией вышел Александер-Арнолд. Один из любимых предметов беседы Майки – стрижки. Он регулярно хвастается своей прической и делает комплименты волосам гостей.

Стрижу Трента Ричардс назвал довольно стильной. Студия решила выяснить, сколько защитнику «Ливерпуля» обходится поход к барберу. Каррагер заметил: «На нашем шоу этот вопрос очень важен».

Александер-Арнолд прежде чем ответить, захотел узнать, сколько за стрижку платит сам Майка. Ответ экс-игрока «Ман Сити» не устроил Кейт Абдо: «200 долларов? Нет! Почему ты меняешь показания? Трент, в прошлом сезоне он говорил, что платит 300 долларов».

«Я плачу 100 фунтов за эту стрижку. Барбер приходит ко мне домой, если бы я ездил к нему, было бы дешевле», – рассказал Александер-Арнолд.

«Ливерпуль» обыграл «Милан» со счетом 3:1, Трент отдал голевую на Конате. Следующий еврокубковый матч мерсисайдцы тоже проведут против итальянской команды – «Болоньи». Встреча пройдет 2 ноября на «Энфилде».

Как оцените игру Трента в ЛЧ? А что думаете о его прическе?

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