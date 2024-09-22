«Атланта» о голе Миранчука с пенальти: «Хладнокровный, спокойный Миранчук»
«Атланта» оценила гол Алексея Миранчука.
На 45-й минуте матча МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2) российский хавбек реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.
«Хладнокровный, спокойный Миранчук», — говорится в сообщении пресс-службы «Атланты».
Всего в 5 играх МЛС на счету Миранчука 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер «Атланты»
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