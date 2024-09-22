«Атланта» о голе Миранчука с пенальти: «Хладнокровный, спокойный Миранчук»

«Атланта» оценила гол Алексея Миранчука.

На 45-й минуте матча МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2) российский хавбек реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.

«Хладнокровный, спокойный Миранчук», — говорится в сообщении пресс-службы «Атланты ».

Всего в 5 играх МЛС на счету Миранчука 2 гола. Подробнее его статистика – здесь .