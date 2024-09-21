Нуньес пошел на радикальные меры в соцсетях. Похоже, устал от оскорблений

Дарвин Нуньес сделал свой аккаунт в Инстаграм закрытым из-за растущего числа оскорбительных комментариев.

Профиль Нуньеса больше не будет виден широкой публике – только подписчикам.

С момента перехода в «Ливерпуль» за 64 миллиона фунтов стерлингов в 2022 году Дарвин подвергается масштабному хейту – во многом из-за плохой реализации моментов.

После приезда нового главного тренера Арне Слота уругваец ни разу не вышел в старте.