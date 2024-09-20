Клопп называл его «игроком мирового класса» – а теперь он вообще не нужен Слоту

Карьера полузащитника «Ливерпуля» Ватару Эндо на «Энфилде» идет к грустному финалу. Японца подписывали летом 2023 года из «Штутгарта», а Юрген Клопп называл его «игроком мирового класса».

Эндо не сразу адаптировался к системе немца, но по ходу сезона стал важным элементом полузащиты. Тем не менее, журналист The Athletic Энди Джонс уверен, что Эндо не входит в долгосрочные планы Слота.

Джонс отметил в подкасте The Athletic's Walk On: «Ливерпуль» решил играть с шестым номером. Но Слот не использовал Эндо в предсезонке и даже после нее. Это говорит о том, что он не входит в его планы».

Хотя японец все еще может быть игроком замены, выходящим удержать счет, его недостатки в продвижении заметнее.

Считаете ли вы японца полезным для этого «Ливерпуля»?