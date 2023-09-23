Интересный кейс.

Лето прошлого года для болельщиков «Ливерпуля» выдалось более волнительным, чем этого. Контракт Мохамеда Салаха истекал, а переговоры шли очень тяжело. Не добавлял оптимизма агент египтянина Рами Аббас и испанская пресса, которая раздула из мухи слона.

Окончательное соглашение было лишь вопросом времени. Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем» аж до 2025 года.

Гарвардская школа бизнеса, одна из самых высокорейтинговых в мире, заинтересовалась кейсом переговоров между Мохамедом и мерсисайдским клубом. Из него получилось тематическое исследование, авторами которого стала профессор Гарварда Анита Элберс, а также писатель и студент Тахер Эль Моатаз Беллах. Полный вариант будет опубликован в ближайшие недели, а пока нам показали лишь кейс-стади (техника обучения, использующая описание реальных экономических и социальных ситуаций, − прим.), который преподается в Гарвардской школе бизнеса. Цель этого формата в анализе практической ситуации, разборе сути проблем, предложении возможных решений и выборе лучших. Теперь

Анита Элберс − не просто исследовательница, а одна из самых известных и уважаемых профессоров в области спорта и СМИ.

Вечером воскресенья Мохамед Салах опубликовал во всех социальных сетях следующий пост:

Он не объяснял, что это значит, а большая часть текста скрывалась за его фигурой. Однако мы нашли оригинал и пересказываем, что же происходило летом 2022 года, когда Мохамед Салах, его агент и «Ливерпуль» вели переговоры о продлении контракта.

В июне 2022 года Рами Аббас, агент египтянина, позвонил ему и сказал следующее: «Мохамед, я начинаю опасаться, что мы не сможем договориться. Их последнее предложение все еще далеко от того, что мы хотим». В тот момент Аббас был в Дубае, а Салах − в Египте. Мо отдыхал после успешного сезона, в котором он стал лучшим бомбардиром лиги, а также его признали лучшим игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Аббас сотрудничал с Салахом довольно давно: работал с игроком еще во времена, когда он играл за «Фиорентину» и «Рому». Рами колумбиец, но вырос в ОАЭ и свободно владеет арабским языком. Предпочитает называть себя не агентом, а «юристом и советником». Он не только вел переговоры о контракте с клубом, но еще и управлял прибыльным портфелем рекламных акций игрока. «Мы − партнеры, − сказал Салах. − Я знаю, что он всегда будет делать то, что лучше для меня».

Лето 2022 года − самый серьезный вызов за все время сотрудничества. Действовавший контракт Салаха заканчивался летом 2023 года, что делало его лакомым лотом на трансферном рынке. Игрок считал, что сейчас самое время заключить большой контракт с нынешним клубом, но переговоры шли крайне тяжело. В какой-то момент оптимизм египтянина исчез и он впервые задумался о том, что может оказаться в другом клубе. «Я хочу остаться в «Ливерпуле», − сказал Салах. − Но клуб должен показать, что тоже хочет, чтобы я остался». На тот момент Салах и Аббас не были готовы отказаться от переговоров, потому задумались о том, как их возобновить.

В конце первой страницы исследователи задаются следующими вопросами:

▪️ Правильно ли поступили Аббас и Салах, продолжая настаивать на более выгодном для них предложении от «Ливерпуля», учитывая, что игроку скоро исполнится 30 лет и он входит в число самых высокооплачиваемых в мире?

▪️ Каково было правильное сочетание фиксированной и переменной компенсаций − в частности, разумно ли было Аббасу и Салаху соглашаться с требованием «Ливерпуля» об увеличении доли вознаграждения в зависимости от результатов?

▪️ Может быть Аббасу и Салаху можно было и нужно было обсуждать имиджевые права игрока, чтобы попытаться выйти из тупика?

Как бы то ни было, история закончилась хэппи-эндом: Мохамед Салах продлил контракт до 2025 года. По данным Capology, его зарплата выросла с 200 тысяч фунтов (10,4 млн в год) в неделю до 350 (18,2 млн). Кроме этого также появился бонус в размере 2,6 млн фунтов.

Попасть в подобное исследование от Гарвардской школы бизнеса очень сложно. Теперь кейс переговоров Салаха и «Ливерпуля» будут разбирать по всему миру, так как Гарвард задает тон всем бизнес-школам и университетам мира.