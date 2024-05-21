4 игрока «Ливерпуля» попали в предварительный состав сборной Англии на Евро
Гарет Саутгейт объявил предварительный состав сборной Англии на чемпионат Европы 2024 года из 33 человек.
В состав попали и четыре представителя «Ливерпуля»: Трент Александер-Арнолд, Кертис Джонс, Джо Гомес и Джарелл Куанса.
Саутгейт сможет пригласить на Евро только 26 игроков. Окончательный состав будет объявлен после товарищеского матча с Исландией 7 июня.
Англичане начнут турнир матчем против сборной Сербии 16 июня.
Вот полный состав сборной: