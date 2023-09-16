Легенда.

Салаху прочили переезд в Саудовскую Аравию в самом конце этого трансферного окна, но Клопп отказался отпускать своего самого ценного нападающего. В итоге Мо остался в Англии как минимум еще на один сезон, чтобы окончательно вписать себя в историю АПЛ.

Оформив 2 ассиста в матче с «Вулверхэмптоном», Мо Салах пробил отметку в 200 результативных действий в Премьер-лиге. Сейчас у него на счету 201 голевое действие за «Ливерпуль» в АПЛ: 139 голов и 62 результативные передачи. До этого такой результат покорялся лишь одному игроку «красных» — Стивену Джеррарду.

Египтянин стал восьмым игроком в истории Премьер-лиги, достигшим этого рубежа, играя за один клуб. Нападающему «Ливерпуля» потребовалось всего 223 игры, и только Тьерри Анри достиг этой отметки быстрее — 206 игр за «Арсенал».

Невероятный!