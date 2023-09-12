LFC 2020
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Трент - возможно, лучший ассистент мирового футбола #прямосейчас. Сделали подборку идеальных передач будущего капитана «Ливерпуля»

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Самонаводящиеся передачи от правого защитника просто великолепны.

Трент Александер-Арнолд пропустит ближайшие матчи сборной Англии и «Ливерпуля».

Защитник «красных» был вызван в команду Гарета Саутгейта на матч против сборной Украины в квалификации Евро-2024 и товарищескую игру с Шотландией.

Во недавнем матче против «Астон Виллы» (3:0) Трент повредил заднюю поверхность бедра. Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна, но врачи «Ливерпуля» и сборной решили, что игрока стоит исключить из заявки национальной команды.

А пока Трент восстанавливается, вспомнили его шедевральные передачи - в прошлом сезоне в 37 матчах англичанин сделал 9 голевых пасов. В итоге получилась весьма солидная подборка.

3 комментария

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Kanonir152
Нарезка моментов?) Серьезно?)
Можно прикрепить нарезку моментов Мемфиса Депая за всю карьеру и сказать, что он лучший форвард мира.
Мдаа, автор.
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kacnep
Трент, конечно, хорош в умении видеть поле и открывания, но ни о каком "лучший ассистент" говорить не приходится. Он на топ-уровне, не более
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Red Line
а ничего, что в нарезке и 20 и 21 года?)
авторишка опять показал, что школу не закончил ещё)
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