Самонаводящиеся передачи от правого защитника просто великолепны.

Трент Александер-Арнолд пропустит ближайшие матчи сборной Англии и «Ливерпуля».

Защитник «красных» был вызван в команду Гарета Саутгейта на матч против сборной Украины в квалификации Евро-2024 и товарищескую игру с Шотландией.

Во недавнем матче против «Астон Виллы» (3:0) Трент повредил заднюю поверхность бедра. Степень серьезности травмы на данный момент неизвестна, но врачи «Ливерпуля» и сборной решили, что игрока стоит исключить из заявки национальной команды.

А пока Трент восстанавливается, вспомнили его шедевральные передачи - в прошлом сезоне в 37 матчах англичанин сделал 9 голевых пасов. В итоге получилась весьма солидная подборка.