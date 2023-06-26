LFC 2020
Блог

Луис Диас – новая «семерка» «Ливерпуля»

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Луис Диас Луис Диас
Футбол Футбол

Луис Диас будет играть под «7» номером в следующем сезоне, эту информацию официально подтвердили в «Ливерпуле». Ранее Диас носил «23» номер.

«Болельщики, которые уже приобрели домашнюю футболку на сезон 2023/24 с именем Луис Диас и номером «23», смогут обменять футболку на новую с новым номером нападающего», — говорится в заявлении клуба.

Последним обладателем «7»-го номера в «Ливерпуле» был Джеймс Милнер, покинувший клуб на правах свободного агента.

До Милнера под легендарным номером играли Луис Суарес, Стив Макманаман, Кевин Киган и Кенни Далглиш.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Балыкбаев
Надюсь будет легендой Ливерпуля, как предыдущие обладатели 7. YNWA
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mltya Boyko
Продолжит славные традиции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
У него сейчас даже чант, как у Суареса :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий