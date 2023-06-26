Луис Диас будет играть под «7» номером в следующем сезоне, эту информацию официально подтвердили в «Ливерпуле». Ранее Диас носил «23» номер.

«Болельщики, которые уже приобрели домашнюю футболку на сезон 2023/24 с именем Луис Диас и номером «23», смогут обменять футболку на новую с новым номером нападающего», — говорится в заявлении клуба.

Последним обладателем «7»-го номера в «Ливерпуле» был Джеймс Милнер, покинувший клуб на правах свободного агента.

До Милнера под легендарным номером играли Луис Суарес, Стив Макманаман, Кевин Киган и Кенни Далглиш.