Клопп может предложить Джо Гомесу новую роль в следующем сезоне. Вера клуба в игрока «остается непоколебимой»
Может, так будет лучше.
По информации от The Athletic, Джо Гомес может получить шанс проявить себя в новой роли, несмотря на его нестабильную форму в прошлом сезоне.
В прошедший год Клопп чаще всего использовал Гомеса в роли центрального защитника, но у него большой опыт работы на флангах. The Athletic предполагает, что теперь англичанин займет место снова может выступать в этом качестве, особенно когда Трент Александер-Арнолд будет в полузащите.
26-летний футболист чувствует себя комфортно как слева, так и справа, а это значит, что он может играть с любой стороны от Вирджила ван Дейка.
Карьера Гомеса была сильно омрачена тяжелыми травмами, и в прошлом сезоне он все еще не набрал нужную форму, поэтому немало времени провел на скамейке. Однако, как отмечает издание, вера «Ливерпуля» в него «остается непоколебимой». Буквально прошлым летом он подписал с мерсисайдцами новый пятилетний контракт, и клуб намерен помочь защитнику в развитии.
Почему так держатся за него, ну он может супер-классный парень, но столько привозов, что жуть
А на фланге он вообще не тянет скорость, при этом и в атаку не подключается активно, имхо