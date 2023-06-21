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Клопп может предложить Джо Гомесу новую роль в следующем сезоне. Вера клуба в игрока «остается непоколебимой»

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Может, так будет лучше.

По информации от The Athletic, Джо Гомес может получить шанс проявить себя в новой роли, несмотря на его нестабильную форму в прошлом сезоне.

В прошедший год Клопп чаще всего использовал Гомеса в роли центрального защитника, но у него большой опыт работы на флангах. The Athletic предполагает, что теперь англичанин займет место снова может выступать в этом качестве, особенно когда Трент Александер-Арнолд будет в полузащите.

26-летний футболист чувствует себя комфортно как слева, так и справа, а это значит, что он может играть с любой стороны от Вирджила ван Дейка.

Карьера Гомеса была сильно омрачена тяжелыми травмами, и в прошлом сезоне он все еще не набрал нужную форму, поэтому немало времени провел на скамейке. Однако, как отмечает издание, вера «Ливерпуля» в него «остается непоколебимой». Буквально прошлым летом он подписал с мерсисайдцами новый пятилетний контракт, и клуб намерен помочь защитнику в развитии.

4 комментария

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Arseniy Dmitriev
Ну, собственно, все как обычно: Трент - новый трансфер в центр, а Гомез - ПЗ.
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Alex Sarus
Так себе
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SuperSoyBoy
Нэт Филлипс показывал себя лучше в позапрошлом сезоне, чем Гомес, когда ему давали хоть сколько-то играть
Почему так держатся за него, ну он может супер-классный парень, но столько привозов, что жуть
А на фланге он вообще не тянет скорость, при этом и в атаку не подключается активно, имхо
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OrenSky
Джо Гомес чувствует себя некомфортно в принципе, не важно справа, слева или в центре! Хватит тянуть кота за яйца…
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