Может, так будет лучше.

По информации от The Athletic, Джо Гомес может получить шанс проявить себя в новой роли, несмотря на его нестабильную форму в прошлом сезоне.

В прошедший год Клопп чаще всего использовал Гомеса в роли центрального защитника, но у него большой опыт работы на флангах. The Athletic предполагает, что теперь англичанин займет место снова может выступать в этом качестве, особенно когда Трент Александер-Арнолд будет в полузащите.

26-летний футболист чувствует себя комфортно как слева, так и справа, а это значит, что он может играть с любой стороны от Вирджила ван Дейка.

Карьера Гомеса была сильно омрачена тяжелыми травмами, и в прошлом сезоне он все еще не набрал нужную форму, поэтому немало времени провел на скамейке. Однако, как отмечает издание, вера «Ливерпуля» в него «остается непоколебимой». Буквально прошлым летом он подписал с мерсисайдцами новый пятилетний контракт, и клуб намерен помочь защитнику в развитии.