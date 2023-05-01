LFC 2020
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Эллиотт пошутил о травме Клоппа. Юрген повредил бедро, празднуя четвертый гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»

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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» прокатили болельщиков на эмоциональных качелях в драматичном матче на «Энфилде».

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте Жота забил и вырвал для своей команды победу со счетом 4:3. Клопп слишком бурно отпраздновал гол «красных» и умудрился травмировать бедро.

После игры Юрген сам сообщил прессе о своем состоянии:

«С моим бедром все плохо. Это наказание за то, что я вел себя неподобающе. Ближайшие несколько дней я буду чувствовать боль».

О травме главного тренера «Ливерпуля» спросили и игроков. Харви Эллиотт предпочел отшутиться:

«Мы все еще ждем новостей об этом [смеется]. Думаю, мы все отпраздновали гол одинаково, надеюсь, он не слишком сильно пострадал. Но мы будем за него молиться. Это просто эмоции от игры, потерять преимущество, а затем забить гол в последние 30 секунд матча — это прекрасное чувство. Постучу по дереву и скажу, что тренер в порядке и сможет получить необходимое ему восстановление!»

Победа над «Тоттенхэмом» была действительно важна для «Ливерпуля». Теперь «красные» обошли «шпор» в турнирной таблице. В следующем туре АПЛ подопечные Клоппа сразятся с «Фулхэмом».

Пожелаем Юргену скорейшего выздоровления! У «Ливерпуля» и без тренера слишком много травмированных.

1 комментарий

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newhood@icloud.com
Мда, в ливерпуле с травмами беда
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