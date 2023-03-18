Пока только на отборочные.

Трент Александер-Арнольд не попал в заявку сборной Англии и не сыграет в предстоящих отборочных матчах Евро-2024.

Гарет Саутгейт объяснил свое решение, сославшись на слишком большую конкуренцию на этой позиции.

«На этой позиции нам повезло с глубиной состава. Это самая сложная позиция для выбора. Решение никогда не бывает простым, и все меняется в зависимости от формы. Кайл [Уокер] и Триппс [Киран Триппьер] выходили в старте на чемпионате мира, а вернувшийся Рис [Джеймс] — еще один отличный игрок, так что да, мы действительно хотели бы иметь такую глубину на каждой позиции».

Интересно, сможет ли Трент убедить Саутгейта и попасть в состав сборной на Евро-2024.