LFC 2020
Блог

«Это самая сложная позиция для выбора». Саутгейт объяснил, почему Трент не получил вызов в сборную

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Ливерпуль Ливерпуль
Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Пока только на отборочные.

Трент Александер-Арнольд не попал в заявку сборной Англии и не сыграет в предстоящих отборочных матчах Евро-2024.

Гарет Саутгейт объяснил свое решение, сославшись на слишком большую конкуренцию на этой позиции.

«На этой позиции нам повезло с глубиной состава. Это самая сложная позиция для выбора. Решение никогда не бывает простым, и все меняется в зависимости от формы. Кайл [Уокер] и Триппс [Киран Триппьер] выходили в старте на чемпионате мира, а вернувшийся Рис [Джеймс] — еще один отличный игрок, так что да, мы действительно хотели бы иметь такую глубину на каждой позиции».

Интересно, сможет ли Трент убедить Саутгейта и попасть в состав сборной на Евро-2024.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krutik_prutik
Эпопея Саут Тренд продолжается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий