Многие клубы вынуждены продавать игроков из-за ФФП. Какова ситуация у «Ливерпуля»?
В отличие от многих соперников по АПЛ, «Ливерпуль» в действующее летнее трансферное окно будет в выгодном положении, ведь ему не нужно спешить с продажей игроков.
Только Жоэль Матип и Тиаго Алькантара покинут клуб, так как их контракты истекают 30 июня. Кэлвина Рэмзи отправят в годовую аренду в «Уиган».
По мнению Liverpool Echo, такой спокойный подход объясняется тем, что финансовый год «Ливерпуля» начинается 1 июня, что позволяет завершить трансферную работу без давления.
Футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр приписывает это преимущество владельцам клуба и их эффективному управлению финансами на протяжении последних 14 лет.
Хочу напомнить, что Клопп был не просто тренером футбольного клуба "Ливерпуль", но и имел функции менеджера. Уж если Клопп хотел кого-то, он его получал.
Я очень сильно рад тому, что у нас именно такие владельцы. Которые не загоняют клуб в долги, бессмысленные кредиты и не выводят всю прибыль себе в карман.
Соскучились по временам Хикса и Джиллета, когда клуб был на грани того, что бы перейти под управление города (фактически банкротство)?
У клуба современнейшая база в Киркби, стадион расширяется, ведущие игроки не становятся дополнением для клубов вроде Реала, Барсы и т.д. после успешного сезона в "Ливерпуле".
Клуб не замешан ни в какой грязи и махинациях - ведь только этим мы отличаемся от Сити? И только это можем им предъявить в вину - Что они добыли все свои трофеи нечестно.