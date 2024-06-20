Многие клубы вынуждены продавать игроков из-за ФФП. Какова ситуация у «Ливерпуля»?

В отличие от многих соперников по АПЛ, «Ливерпуль» в действующее летнее трансферное окно будет в выгодном положении, ведь ему не нужно спешить с продажей игроков.

Только Жоэль Матип и Тиаго Алькантара покинут клуб, так как их контракты истекают 30 июня. Кэлвина Рэмзи отправят в годовую аренду в «Уиган».

По мнению Liverpool Echo , такой спокойный подход объясняется тем, что финансовый год «Ливерпуля» начинается 1 июня, что позволяет завершить трансферную работу без давления.

Футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр приписывает это преимущество владельцам клуба и их эффективному управлению финансами на протяжении последних 14 лет.