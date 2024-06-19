Смотрим, как «Ливерпуль» сможет использовать Трента в полузащите в следующем сезоне под руководством Слота

Трент Александер-Арнолд поменял позицию на Евро-2024 и начал играть в сборной Англии в полузащите.

Футболист «Ливерпуля» хорошо показал себя в центре полузащиты. На этой позиции он может контролировать игру команды, а также эффективно перемещать мяч.

Трент любит играть на позиции правого полузащитника, перемещаясь на правый фланг и делая навесы из глубины.

Александер-Арнолд недавно намекнул, что ему нравится новая позиция. Он также может играть на ней и в «Ливерпуле» в следующем сезоне.

Арне Слот, возможно, захочет попробовать использовать его в этой роли. Голландец любит играть по системе 4-3-3, как он это делал в «Фейеноорде».

Трент, скорее всего, будет действовать на правом фланге трио полузащитников. В результате Алексису Мак Аллистеру будет отведена более глубокая роль, а Доминик Собослаи или, возможно, даже Кертис Джонс - займут другую позицию в полузащите.

Исходя из этого, вот как мог бы выглядеть стартовый состав «Ливерпуля» в следующем сезоне с Трентом в центре поля.