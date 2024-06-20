«Жду, что она будет особенной». Арне Слотт о первой игре с «Ливерпулем»

Впервые выступая перед клубными СМИ в качестве тренера «Ливерпуля», Арне Слот сказал: «Каждый раз, когда приходишь в новый клуб, первый домашний матч становится особенным. Я помню, что в «Фейеноорде» было именно так. И я ожидаю, что здесь, в «Ливерпуле», первая игра получится особенной».

«Мы должны относиться к тренировкам очень серьезно, чтобы стать лучшей командой, какой только можем быть. Я думаю, каждый скажет вам, что в футболе нужно играть матч за матчем, и очень важно хорошее начало — у нас это будет игра против «Ипсвич Таун».

После нескольких запланированных предсезонных товарищеских матчей «Ливерпуль» начнет свою кампанию в Премьер-лиге 2024/25 с поездки в «Ипсвич» 17 августа. Во втором туре Слот официально дебютирует на «Энфилде», когда «красные» встретятся с «Брентфордом».