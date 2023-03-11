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Что это было, Мо? 😱 Пробивая пенальти, Салах даже не попал по воротам

Мохамед Салах Мохамед Салах
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А был такой шанс сравнять!

Мо Салах кошмарно промахнулся мимо ворот, пробивая пенальти в матче с «Борнмутом».

«Красные» совсем недавно разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, но, кажется, после этого они немного расслабились. В первом тайме команда Клоппа пропустила и до конца матча не смогла ничего забить в ответ. В итоге мерсисайдцы проиграли 0:1, хотя в первом круге Премьер-лиги они уничтожили «Борнмут», забив аж 9 голов.

У «Ливерпуля» была великолепная возможность сравнять счет во втором тайме, так как команде дали возможность пробить пенальти за игру рукой защитника соперников Адама Смита.

Салах, который обычно максимально успешен в одиннадцатиметровых, на этот раз ошибся, размашисто отправив мяч мимо ворот.

Увидев, что произошло, Салах обреченно схватился за голову, а Роберто Фирмино подошел, чтобы утешить его.

Стоит отметить, что это был первый пенальти, который «Ливерпуль» получил в этом сезоне, — последний раз у них была такая возможность только в апреле.

Салах в третий раз за свою карьеру в Премьер-лиге не реализовал пенальти, но это был первый случай, когда он не попал по воротам.

8 комментариев

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Гена Гиндеров
Решил порвать сетку,арабский пижон.
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Алексей Кузьмичев
что понятно из скриншотов? где мяч то
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Клим Надуткин
В-видио
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Kinder22
Одна рука, арбитр сразу бежит смотреть, точка без вопросов чистейшая. Матч Арсенала - 4 руки, 2 раза бьют по ногам, судья ни разу не пошел смотреть, 2 раза послушал , ничего нет. Любой момент у ворот Арсенала такой, сразу же точка, без вар, с уверенным лицом судьи. Пример свежий как было против МС когда Холланд нарушал правило и потом упал, повезло что оффсайд тогда нашли, а так бы даже не смотрели что сначала Холланд нарушал. Почему так - не понимаю.
+1
0
+1
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Alexander Martynov
Перечитал уже раз 10...
«Максимально успешен в одиннадцатиметровых».

«Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли
ясней». Уважайте, пожалуйста, читателей.
+2
-2
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Mega-Torres
Был же Милнер на поле, зачем придумывать, дайте ему сделать свое дело
+3
0
+3
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Михаил Скромтаев
Ответ dan11
Удар был явно экспериментальный, не обычный удар Салаха... эксперимент провалился..)
Такие эксперименты пусть на тренировках проводит
+3
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+3
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dan11
Удар был явно экспериментальный, не обычный удар Салаха... эксперимент провалился..)
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