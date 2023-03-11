8 комментариев

Что это было, Мо? 😱 Пробивая пенальти, Салах даже не попал по воротам
А был такой шанс сравнять!
Мо Салах кошмарно промахнулся мимо ворот, пробивая пенальти в матче с «Борнмутом».
«Красные» совсем недавно разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, но, кажется, после этого они немного расслабились. В первом тайме команда Клоппа пропустила и до конца матча не смогла ничего забить в ответ. В итоге мерсисайдцы проиграли 0:1, хотя в первом круге Премьер-лиги они уничтожили «Борнмут», забив аж 9 голов.
У «Ливерпуля» была великолепная возможность сравнять счет во втором тайме, так как команде дали возможность пробить пенальти за игру рукой защитника соперников Адама Смита.
Салах, который обычно максимально успешен в одиннадцатиметровых, на этот раз ошибся, размашисто отправив мяч мимо ворот.
Увидев, что произошло, Салах обреченно схватился за голову, а Роберто Фирмино подошел, чтобы утешить его.
Стоит отметить, что это был первый пенальти, который «Ливерпуль» получил в этом сезоне, — последний раз у них была такая возможность только в апреле.
Салах в третий раз за свою карьеру в Премьер-лиге не реализовал пенальти, но это был первый случай, когда он не попал по воротам.
«Максимально успешен в одиннадцатиметровых».
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