8 комментариев

А был такой шанс сравнять!

Мо Салах кошмарно промахнулся мимо ворот, пробивая пенальти в матче с «Борнмутом».

«Красные» совсем недавно разгромили «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0, но, кажется, после этого они немного расслабились. В первом тайме команда Клоппа пропустила и до конца матча не смогла ничего забить в ответ. В итоге мерсисайдцы проиграли 0:1, хотя в первом круге Премьер-лиги они уничтожили «Борнмут», забив аж 9 голов.

У «Ливерпуля» была великолепная возможность сравнять счет во втором тайме, так как команде дали возможность пробить пенальти за игру рукой защитника соперников Адама Смита.

Салах, который обычно максимально успешен в одиннадцатиметровых, на этот раз ошибся, размашисто отправив мяч мимо ворот.

Увидев, что произошло, Салах обреченно схватился за голову, а Роберто Фирмино подошел, чтобы утешить его.

Стоит отметить, что это был первый пенальти, который «Ливерпуль» получил в этом сезоне, — последний раз у них была такая возможность только в апреле.

Салах в третий раз за свою карьеру в Премьер-лиге не реализовал пенальти, но это был первый случай, когда он не попал по воротам.