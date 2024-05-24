Клопп уговаривал Лейндерса возглавить «Ливерпуль». Пеп назвал причины своего отказа

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» вместе со своим штабом. С 1 июня «красных» возглавит Арне Слот.

А ведь новым тренером мерсисайдцев мог стать человек, отлично знакомый с клубом, игроками и болельщиками, – Пеп Лейндерс.

В интервью The Athletic Лейндерс рассказал, почему решил покинуть «Ливерпуль» вместе с Клоппом:

«Юрген спрашивал о моем желании возглавить команду несколько раз за последние годы. Юрген задавал мне этот вопрос в прошлом сезоне и дважды в этом сезоне, но каждый раз я отвечал «нет». Во-первых, я действительно чувствовал, что это наш общий проект. Юрген руководил им, и я искренне верил, что мы должны завершить этот проект вместе.

Во-вторых, я проработал в «Ливерпуле» почти 10 лет! Я был готов к новому опыту: новым людям, своему делу, своим игрокам. Я отдал все, что у меня было, этой группе игроков. Думаю, команда продолжала бы работать в том же духе, если бы я остался. А я чувствую, что команде тоже нужно что-то новое.

При этом я никогда не был полностью уверен в том, какая у меня будет реакция, если мне позвонит Майк Гордон. Ты говоришь «нет, нет, нет», но наверняка не знаешь, как все сложится».

Гордон все же позвонил голландцу после того, как Клопп объявил об уходе из клуба, но не с предложением о новой должности.

«Майк позвонил мне и сказал: «Пеп, мы действительно рассматривали тебя [на пост главного тренера], но я думаю, будет справедливо, если мы не будем ставить тебя на место Юргена». Майк – хороший парень. Он тоже знал мои мысли. Я ясно поделился своими амбициями. Так было лучше для будущего», – добавил Лейндерс.

Пеп все же попробует себя в роли главного тренера. Голландец возглавит «РБ Зальцбург». Вместе с ним в Австрию переберется Витор Матош, также входивший в тренерский штаб «Ливерпуля».

Как считаете, все сложилось к лучшему?