«Это конец эпохи. Они как «Барселона»-2008, когда Гвардиола сменила Райкарда». Тьери Анри - о «Ливерпуле» после разгрома на «Энфилде»

Француз высказался после поражения «красных» от «Реала».

«Это конец эпохи. Они пропустили слишком много голов против «Брентфорда», «Вулвз» и «Брайтона», не говоря уже о последнем матче с Мадридом», — сказал легенда «Арсенала».

Я хотел понять, чего они сейчас стоят, и увидел хрупкую команду. Они вели 2-0. Это именно тот старт, который вы хотели бы иметь против мадридской команды или любой другой команды в Европе на «Энфилде», а они даже этого не смогли сохранить.

Да, Алиссон ошибся, но его не выручили. Тибо Куртуа ошибается – но «Реал» это большая команда, они его выручили.

Некоторые вещи нужно изменить. Я не думаю, что Юргену Клоппу нужно уходить, но у некоторых игроков уже нет того уровня, чтобы играть за «Ливерпуль». Это случается с лучшими, это случилось со мной. Это и есть конец эпохи.

Когда я вижу, как такой парень, как Лука Модрич, в его возрасте получает мяч и прорывается через полузащиту, как будто ее там не было, передает мяч Винисиусу, а Винисиус пасует Бензема…

Сейчас «красные» не очень хороши, поэтому им нужно заново изобретать себя и не терять голову до конца сезона».

Анри также сравнил «Ливерпуль» с «Барселоной» в 2008 году.

«Я могу вспомнить свое время в «Барсе». В мой первый год в «Барселоне» это был тоже конец целой эпохи. У нас в команде были лучшие игроки, но мы ничего не выиграли.

«Год спустя новый тренер, Пеп сменил Райкарда — я не говорю, что «Ливерпуль» должен заменить Клоппа — но пришли новые игроки, а затем мы взяли требл».