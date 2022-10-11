Ирландская авиакомпания забавно отреагировала на слухи о переходе Мбаппе в «Ливерпуль». Пост уже стал вирусным
Кажется, уже все знают о том, что Килиан Мбаппе может перейти в «Ливерпуль». По информации некоторых журналистов, «ПСЖ» готов продать Килиана только «красным».
Такая громкая история – отличный повод для крупных компаний вспомнить о футболе.
Авиакомпания Ryanair опубликовала в Твиттере картинку, изображающую бронь билетов на самолет из Парижа в Ливерпуль:
«Что Мбаппе видит каждую ночь в своем телефоне после тренировок».
В комменты к Ryanair пришел официальный аккаунт ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона:
«Надеемся на скорую встречу, Килиан».
Затем аккаунт Ryanair резонно спросил, к какому клубу присоединится француз: к «Ливерпулю» или к «Эвертону».
«Энтони Гордон в последнее время выглядит немного уставшим…», — ответила страничка аэропорта.
Вышло весьма забавно, согласитесь.
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