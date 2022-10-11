Ирландская авиакомпания забавно отреагировала на слухи о переходе Мбаппе в «Ливерпуль». Пост уже стал вирусным

Кажется, уже все знают о том, что Килиан Мбаппе может перейти в «Ливерпуль». По информации некоторых журналистов, «ПСЖ» готов продать Килиана только «красным».

Такая громкая история – отличный повод для крупных компаний вспомнить о футболе.

Авиакомпания Ryanair опубликовала в Твиттере картинку, изображающую бронь билетов на самолет из Парижа в Ливерпуль:

«Что Мбаппе видит каждую ночь в своем телефоне после тренировок».

В комменты к Ryanair пришел официальный аккаунт ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона:

«Надеемся на скорую встречу, Килиан».

Затем аккаунт Ryanair резонно спросил, к какому клубу присоединится француз: к «Ливерпулю» или к «Эвертону».

«Энтони Гордон в последнее время выглядит немного уставшим…», — ответила страничка аэропорта.

Вышло весьма забавно, согласитесь.