«ПСЖ» продаст Мбаппе только «Ливерпулю». Причина уже названа

По информации испанской газеты Marca, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ», игрок считает, что клуб его предал.

Надежный журналист Марио Кортегана добавил в трансферную историю Килиана одну интересную деталь. Оказывается, «ПСЖ» готов продать своего звездного нападающего лишь одному клубу – «Ливерпулю». При этом Кортегана отметил, что сам Мбаппе хочет перейти в «Реал».

Но почему боссы «ПСЖ» отдают предпочтение именно «Ливерпулю»?

На этот вопрос помог ответить египетский журналист Исмаил Махмуд. По его информации, парижане хотят заменить Мбаппе Салахом, который является одной из трансферных целей «ПСЖ». При этом пока неизвестно, будет ли это просто обмен или «красным» придется доплатить за переход Килиана.

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