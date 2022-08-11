Вейналдум рассказал о роли Салаха в его переходе в «Рому» из «ПСЖ»

Джини Вейналдум перешел в «Рому» из «ПСЖ» на правах аренды. В недавнем интервью футболист рассказал, как Мохамед Салах убедил его перебраться в столицу Италии.

«Я хотел перейти, потому что клуб провел большую работу, чтобы подписать меня, а также, потому что я поговорил с Мо Салахом о клубе и городе, я слышал от него только хорошее», - признался Джини Daily Mail.

«Я также говорил с Ашрафом Хакими, хотя он и играл за «Интер», он сказал, что «Рома» - прекрасный клуб. Советы товарищей окончательно убедили меня».

«Однажды я играл против «Ромы» с «Ливерпулем», атмосфера была потрясающая. Я понимал, что перейду в отличный клуб, с активными болельщиками, но это было все, что я знал о клубе».

Джини Вейналдум перешел из «Ливерпулья» в «ПСЖ» в 2021 году, как свободный агент. Первый сезон в Париже получился для футболиста неудачным, в итоге этот сезон он проведет в «Роме» на правах аренды.

Мо Салах с 2015 по 2017 год играл за «Рому». Он забил 34 гола за 83 матча в столице Италии, после чего перешел в «Ливерпуль».