«Он не должен думать об этом». Ван Дейк дал совет Дарвину после матча с «МанСити»

Дарвин Нуньес в минувшую субботу отметился в составе «Ливерпуля» забив гол и заработав пенальти в Суперкубке Англии против «МанСити».

Учитывая свою высокую стоимость, 23-летний Дарвин вне всяких сомнений испытывал давление перед большим матчем. Но после такого выступления уругваец будет чувствовать себя уверенно перед началом сезона в Премьер-лиге.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк прокомментировал выступление новичка команды.

«Забить тот гол было очень важно, но Дарвин, как и я в сове время, не должен думать о стоимости трансфера, уверен, что он этого и не делает».

«Ему нужно опустить голову и упорно работать, чтобы быть важным игроком для клуба. Он так и поступает. Он прямой игрок, быстрый, сильный, настоящий современный нападающий, как и Холанд. У них есть схожие черты, против обоих сложно играть».

Ван Дейк в 2018 году присоединился к «Ливерпулю» за 75 млн евро, сейчас можно уверенно сказать, что сделка была выгодной. Вирджил дал Дарвину совет после того, как он перешел на «Энфилд» за крупную сумму.

«Ему не надо смотреть, что вы про него пишите после матча. Ему нужно сосредоточиться на себе, на команде, стараться улучшить свою игру и адаптироваться, как можно скорее».