На выезд в стиле 90-х. «Ливерпуль» официально представил второй комплект формы на новый сезон

Комплект имеет головокружительный дизайн, экипировка Nike изготовлена ​​из 100% переработанного полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Дизайн формы вдохновлен ливерпульской музыкой и ведущей ролью города в развитии танцевальной музыки 90-х.

«Мы рады, что болельщики увидят новую выездную форму от Nike», — сказал Джордан Хендерсон сайту клуба. «Нечасто нам удается надеть майку в день премьеры, поэтому для команды будет особенным моментом продемонстрировать новый дизайн в нашем первом предсезонном матче».

Ожидается, что сегодня мерсисайдская команда выйдет в новых футболках на предсезонный матч против «Манчестер Юнайтед», который состоится в Бангкоке.

Как вам новый комплект? Поделитесь своим мнением в комментариях!