Дочь Стивена Джеррарда делает состояние всего в 18 лет

18-летняя дочь Стивена Джеррарда Лилли-Элла зарабатывает состояние, как инфлюенсер, подписав контракт с 10 lifestyle брендами.

Лилли-Элла зарабатывает по 10 тысяч фунтов через посты в Instagram, у нее более 1775 000 подписчиков. Конечно, статус дочери одного из лучших игроков Англии дает преимущество.

«У нее много фолловеров, но главное – правильных фолловеров, молодых людей в тренде, которые рады тратить деньги».

Джеррард постил фотографии в социальных сетях со своей семьей, отмечавшей 18-летие Лилли-Эллы в феврале.

Лилли часто радует своих подписчиков кадрами путешествий и шикарного образа жизни, а также рекламными постами.

Daily Mail писал о том, что у Лилли уже есть контракт с фешн-брендом Boohoo и No Bra Chic. Кроме того, она рекламирует биодобавки, спортивную одежду и пижамы. Все это помогло дочери Джеррарда стать инфлюенсером в таком юном возрасте.