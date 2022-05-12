Что должно произойти, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ в этом сезоне – объясняем

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:5, а Кевин де Брюйне забил четыре гола. В результате «Сити» теперь опережает «Ливерпуль» на три очка в таблице.

Давайте посмотрим, как выглядят две лучшие команды в Премьер-лиге за две игры до конца турнира:

Хотя надежда на то, что «Ливерпуль» выиграет титул сейчас очень мала, у нас, болельщиков, на данный момент нет ничего, кроме надежды! Давайте посмотрим, что должно произойти, чтобы "красные" выиграли Премьер-лигу.

Сценарий 1: Одно поражение, разница мячей

«Ман Сити» придется проиграть как минимум одну игру из оставшихся двух — если они сыграют вничью и выиграют другую, этого будет недостаточно. Если они проиграют и если «Ливерпуль» выиграет свои два матча, «красные» сравняют счет с «Сити».

Тогда будет иметь значение разница мячей. «Сити» в настоящее время опережает «Ливерпуль» на +7 в этом аспекте, поэтому «красным» не только придется выиграть обе игры с огромным отрывом, но и надеяться, что «Сити» пропустит пару голов, чтобы помочь им.

Если это произойдет, и «Сити», и «Ливерпуль» могут набрать по 92 очка, а «Ливерпуль» теоретически может выиграть титул по разнице мячей.

Сценарий 2. «Сити» потеряют очки в двух матчах

Если «Сити» проиграет обе игры или обе сыграет вничью, то «Ливерпулю» будет достаточно двух побед, чтобы претендовать на титул.

Если «Сити» сыграет вничью в обоих матчах, у них будет 91 очко. Красные могут набрать 92 очка при двух победах.

Если они каким-то чудом проиграют обе игры, «Ливерпулю» понадобится только ничья и победа, чтобы поднять свой 20-й чемпионский титул (или одна победа, в зависимости от разницы мячей). Однако мы должны признать, что вероятность такого сценария очень и очень мала.