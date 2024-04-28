«Должны помнить, где они были». Крауч оценил эпоху Клоппа в «Ливерпуле»

Ответил критикам и скептикам.

Осенью 2015 года Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» после увольнения Брендана Роджерса. На тот момент команда 25 лет не был чемпионом Англии и 10 лет не выигрывала в Лиге чемпионов.

Вместе с «Ливерпулем» у Клоппа получилось взять все внутренние трофеи (АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии), а также победить в Лиге чемпионов и завоевать Суперкубок Европы. Всего его команда сумела трижды сыграть в финале ЛЧ и однажды − в финале ЛЕ.

Несмотря на это существует мнение, что за девятилетний период Юрген Клопп мог добиться большего. Защищать наследие коуча пришлось экс-форварду «Ливерпуля» Питеру Краучу.

«Вы должны помнить, каким был клуб. У него были игроки, которые не были уровня «Ливерпуля», и он должен был избавиться от них. И он конкурировал с «Манчестер Сити», имея по сравнению с ними скудный бюджет».

«Посмотрите, каких игроков он привел. Никто даже не думал о Салахе, Мане. Алиссон был отличной находкой. Он привозил игроков за 20 или 30 млн, и люди думали, что, возможно, это переплата. А потом они превращались в игроков за 100 млн. Он улучшал их».

«Он так много сделал для футбольного клуба. Это очень сильно. Когда он уйдет, в домах ни у кого не будет сухих глаз».