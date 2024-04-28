Адидас предложил «Ливерпулю» огромные деньги. За десять лет доход от технического спонсора утроился

Экс-президент «Эвертона» Кит Уайнесс заявил, что за последние годы «Ливерпуль» утроил доходы от технического спонсора. За это время клуб носил футболки New Balance, Nike, но со следующего года переоденется в Adidas.

Уайнесс сейчас занимается футбольным консалтингом и консультирует топ-клубы. Во время подкаста Football Insider «Inside Track» он предположил, что «красные» умело воспользовались плохими результатами немецкого производителя, чтобы заключить сделку на большую сумму.

«Ливерпуль» с сезона-2025/26 будет носить экипировку Adidas, сразу после окончания пятилетнего соглашения с Nike. New Balance, который был поставщиком с 2015 по 2020 год, платил «мерсисайдцам» 25 млн фунтов, в то время как Nike сейчас − 30 млн в год.

Уайнесс заявил, что Adidas должен сделать что-то крупное, чтобы отвоевать рынок спортивной одежды. Он может заплатить «Ливерпулю» со всеми бонусами около 80 млн фунтов.

«Adidas уже дважды сотрудничал с «Ливерпулем». С точки зрения клуба, вы, как правило, выбираете поставщика, который был ранее − ведь они хотят вернуться на рынок. В последнее время у Adidas были большие проблемы, связанные со скандалами с Канье Уэстом и потерей сборной Германии как основного клиента».

«Эта сделка с «Ливерпулем» − нечто важное для них, они должны были сделать это, чтобы снова заявить о себе. Ливерпуль» подходит под ситуацию, в которой оказался Adidas».

«Хорошая новость для «Ливерпуля» заключается в том, что они рассчитывали на сумму около 25 миллионов фунтов с New Balance и 35 миллионов фунтов с Nike. Теперь речь идет о 50 миллионах фунтов с бонусами, которые могут поднять сумму до 80 миллионов фунтов».

«У клуба большая аудитория по всему миру, и он показывает хорошие результаты. Они бренд, на который можно равняться».