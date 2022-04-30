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«Ман Сити» вернулся на первое место в Премьер-лиге после победы над «Лидсом» со счетом 4:0

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«Ливерпуль» был на вершине таблицы Премьер-лиги всего несколько часов, прежде чем «Ман Сити» разгромил «Лидс» на «Элланд Роуд».

Команда Пепа Гвардиолы повела в счете через 13 минут после первого удара Родри. Натан Аке удвоил преимущество «Сити» до перерыва, а Габриэль Жезус забил третий гол на 78-й минуте. Фернандиньо забил четвертый гол в компенсированное время.

В результате «Сити» сохранил лидерство в одно очко в чемпионской гонке, и у обоих соперников осталось четыре игры.

На следующей неделе «Сити» сыграет с «Ньюкаслом», а «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм».

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