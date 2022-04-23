Майка Ричардс назвал игрока года «Ливерпуля» — это не Мо Салах

«Я ушел со стадиона после полуфинала Кубка Англии с твердым намерением: если бы у меня был голос в номинации «Игрок года по версии PFA», я бы отдал свой голос за Мане», — написал бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс в своей колонке для Daily Mail.

«Я не знаю, почему это так, но я все еще не совсем уверен, что этот парень получит заслуженное признание за то, насколько он хорош на самом деле».

«Давайте сформулируем это так: его голевая передача при первом голе Мохамеда Салаха во вторник, когда команда разгромила «МЮ» со счетом 4:0 — если бы Деннис Бергкамп сделал такой пас в течение своей карьеры, мы все еще вспоминали о нем. Это было просто великолепно!».

«Это и есть Мане: он на поле, чтобы влиять на ход игры».

«Салах, по понятным причинам, попадает в заголовки, и я подозреваю, что многие люди будут представлять его как лучшего игрока сезона, и по понятным причинам он станет фаворитом на получение награды, но Мане не менее талантлив и достоин, если смотреть шире».

Забив 22 гола в Премьер-лиге, Салах, вероятно, является главным кандидатом на звание Игрока года.

Однако Мане, безусловно, оказал влияние: в последних пяти матчах он забил пять голов и отдал результативную передачу.