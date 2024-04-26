«Это самая трудная вещь в мире»: Клопп — о низкой результативности Салаха и Нуньеса

Когда на пресс-конференции перед матчем «Ливерпуля» и «Вест Хэма» Юргена Клоппа попросили прокомментировать низкую результативность Нуньеса и Салаха в последних играх, немец ответил:

«Когда нападающие не забивают, это сложно. Они должны пройти через это, такова жизнь нападающего. Это самая трудная вещь в мире.

У нас были хорошие моменты в матче с «Эвертоном», но мы немного торопились с их реализацией. Нужно не терять голову, создавать моменты снова и снова, стараться исправлять ошибки. Знаете, если и есть хоть один рабочий способ, как гарантированно вернуть игроку его лучшую форму, то человек, который напишет об этом книгу, будет по-настоящему богат».

«Я пытаюсь помочь им и ускорить этот процесс, но это ничего не говорит о парнях. Сейчас мы проходим через не самое удачное время, в последних матчах мы не были великолепны. Я сожалею об этом, но теперь мы начинаем снова. Осталось четыре игры», – добавил Юрген.

В последних семи матчах во всех турнирах Салах лишь дважды поразил ворота соперника — оба раза с пенальти, а Нуньес отличился только один раз.

По вашему, с чем связано снижение результативности Мо и Дарвина?