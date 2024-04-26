«Я более чем доволен». Клопп о потенциальном назначении Арне Слота на пост тренера «Ливерпуля»

Юрген Клопп прокомментировал потенциального назначение Арне Слота своим преемником в «Ливерпуле».

Главный тренер поговорил с прессой перед субботним матчем «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» в Премьер-лиге.

«Я ничего не читал, но Арне что-то сказал», — сказал Клопп. «Я не участвую в процессе выбора нового тренера – это дело клуба».

«Если моим приемником действительно станет он, то я более чем доволен. Мне нравится стиль игры его команды, и о нем самом я слышал только хорошее».

«У Арне будет лучшая работа в мире, лучший клуб в мире. Я в предвкушении того, что ждет клуб, но не мне судить о нем».

Напомним, что 45-летний Арне Слот на сегодняшний день является тренером «Фейеноорда».