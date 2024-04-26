Экс-защитник «Ливерпуля» раскритиковал выбор нового тренера. Его не впечатляет резюме Слота

Нынешний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот в последнюю неделю стал основным претендентом на аналогичный пост в «Ливерпуле». Сделку уже могут закрыть в выходные, а сам специалист публично согласился возглавить команду.

В активе Слота есть победа в Эредивизи и Кубке Нидерландов. Он также уделяет много внимания интеграции молодых игроков. Однако экс-защитник «Ливерпуля» Стив Никол, сыгравший за клуб более чем в 400 матчах, не испытывает энтузиазма от такого выбора.

«Разве такое резюме способно привести клуб такого размера, как «Ливерпуль», к титулу чемпиона АПЛ и Лиге чемпионов? Честно говоря, я не могу этого сказать», − заявил Никол, обсуждая Слота в эфире ESPN.

«Все остальные параметры были соблюдены: то, как они играют, то, как он к этому относится, он сможет стать тренером. Но действительно ли это резюме для того, чтобы возглавить один из крупнейших клубов страны? Я не уверен, что это так, но какие есть альтернативы?»

«Это сложно, вы не находите, потому что, во-первых, там нет Клоппа. Так что теперь вам придется копаться в чем угодно, чтобы понять, кто же тот самый человек, и, похоже, Арне Слот − тот, на ком по всем этим причинам они остановили свой выбор».

Компенсация за Слота еще не согласована. По данным Daily Mail, «Фейеноорд» хочет получить за тренера не менее 8,6 миллиона фунтов стерлингов.