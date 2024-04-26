Экс-защитник «Ливерпуля» раскритиковал выбор нового тренера. Его не впечатляет резюме Слота
Нынешний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот в последнюю неделю стал основным претендентом на аналогичный пост в «Ливерпуле». Сделку уже могут закрыть в выходные, а сам специалист публично согласился возглавить команду.
В активе Слота есть победа в Эредивизи и Кубке Нидерландов. Он также уделяет много внимания интеграции молодых игроков. Однако экс-защитник «Ливерпуля» Стив Никол, сыгравший за клуб более чем в 400 матчах, не испытывает энтузиазма от такого выбора.
«Разве такое резюме способно привести клуб такого размера, как «Ливерпуль», к титулу чемпиона АПЛ и Лиге чемпионов? Честно говоря, я не могу этого сказать», − заявил Никол, обсуждая Слота в эфире ESPN.
«Все остальные параметры были соблюдены: то, как они играют, то, как он к этому относится, он сможет стать тренером. Но действительно ли это резюме для того, чтобы возглавить один из крупнейших клубов страны? Я не уверен, что это так, но какие есть альтернативы?»
«Это сложно, вы не находите, потому что, во-первых, там нет Клоппа. Так что теперь вам придется копаться в чем угодно, чтобы понять, кто же тот самый человек, и, похоже, Арне Слот − тот, на ком по всем этим причинам они остановили свой выбор».
Компенсация за Слота еще не согласована. По данным Daily Mail, «Фейеноорд» хочет получить за тренера не менее 8,6 миллиона фунтов стерлингов.
который будет молчать и не требовать денег