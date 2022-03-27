«Как будто нам снова было 20 или 21 год»: Джеррард реагирует на возвращение на «Энфилд»

«Вернуться, чтобы играть перед болельщиками, да еще и по такой фантастической причине», — сказал Стивен Джеррард LFC TV после благотворительного матча между легендами «Ливерпуля» и «Барселоны».

«Джейми (Каррагер) проделывает много фантастической работы, и мы всегда хотим быть рядом, чтобы поддержать, особенно если речь о нашем городе».

«Мне не терпелось попасть в тренировочный центр, чтобы увидеть всех, потому что с некоторыми я не виделся долгое время. С некоторыми поддерживаешь связь в WhatsApp, но мы были как двое детей в тренировочном центре».

«Это было так, как будто нам снова было 20 и 21 год. В течение короткого периода времени модно вести себя и думать, что ты снова футболист. Это то, чего мне не хватает, поэтому я рад каждой минуте этого опыта».

«Я поговорил с «Астон Виллой», и нужно отдать клубу должное, поскольку у них вообще не было проблем с этим».

«Я немного чаще вижу Каррагера, но когда приезжают иностранные парни, это шанс пообщаться с ними, повеселиться и внести свою лепту на пользу городу».

Главный тренер «Астон Виллы» вернулся на «Энфилд» в субботу. Он забил единственный гол команды легенд «Ливерпул», но матч закончился их поражением со счетом 2: 1.