Клопп объяснил отсутствие Салаха и Мане в матче с «Ноттингем Форест»

Ни Мо Салах, ни Садио Мане не попали в состав «Ливерпуля» против «Ноттингем Форест» в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

«Мо снова почувствовал боль в ноге в матче с «Брайтоном», — сказал Юрген Клопп, когда его попросили объяснить свой выбор.

«Ничего серьезного, но было ясно, что рисковать не имеет смысла».

«В тот момент было ясно, что мы не будем использовать Садио, потому что предстоящие игры слишком важны для его сборной».

Египет сыграет с Сенегалом 25 и 29 марта в двухматчевом матче отборочного турнира чемпионата мира. Только победившая сторона отправится на чемпионат мира, так что вы можете себе представить важность этой игры.