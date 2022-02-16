Александер-Арнольд упрекнул «Сити» за неспособность выиграть Лигу Чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд упрекнул «Манчестер Сити» за неспособность выиграть Лигу Чемпионов.

За 10 последних лет «Сити» только титул Премьер-Лиги выиграл пять раз. В 2018/19 году «горожане» и вовсе завоевали все три трофея на внутренней арене.

Даже приход Хосепа Гвардиолы пока не позволил «Сити» преуспеть в Лиге Чемпионов, которую «Ливерпуль» выиграл в 2020 году, и Тренту кажется, что это многое говорит об уровне его команды.

«Мы не испытываем разочарования от того, что выиграли недостаточно трофеев, потому что выигранные нами — самые важные, к которым только можно прикоснуться».

«Не хочу никого задеть, но взгляните на «Манчестер Сити» — у них удивительная команда, но им не удается выиграть Лигу Чемпионов».

«Они пару раз выиграли Премьер-Лигу, но выиграть Лигу Чемпионов никак не могут. Мы выиграли то и другое за последние годы, и это показывает, что мы можем быть успешны в обоих соревнованиях».

«Именно этого — выигранных трофеев — мы и ожидаем от себя сейчас. Один трофей за сезон — это цель-минимум. С таким составом и таким тренером мы должны выигрывать трофеи».

«Таковы ожидания. Это не та стадия, когда мы рады самому выходу в финал и можем устроить себе выходной в финале. Теперь мы хотим и ожидаем выигрывать трофеи каждый сезон», — цитирует Александер-Арнольда ESPN.