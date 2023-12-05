У СКА 11 побед подряд. Система Ротенберга заработала?

В первой четверти регулярки СКА не впечатлял – команда Романа Ротенберга балансировала на грани плей-офф, проигрывая даже бедным и неискушенным соперникам. Главный тренер искал оправдания за пределами раздевалки – в неудобном календаре, качестве льда, действиях судей.

Но на третий месяц сезона все резко изменилось. СКА вошел в длинную белую полосу, которой почти месяц – петербуржцы непобедимы с 9 ноября. За это время они выиграли 11 матчей подряд (в том числе у «Ак Барса», ЦСКА, «Спартака», «Динамо» и «Магнитки») и повторили рекорд сезона, чуть ранее установленный «Металлургом».

Изменения СКА – в сознании, а не в игре

Глобальных игровых изменений в СКА не произошло. Одно из статистических подтверждений – статистика большинства. За последние 11 матчей питерцы использовали лишнего 11 раз. Показатель в среднем по сезону лишь немногим ниже – 0,97 гола за игру.

Из тренерского почерка Ротенберга не исчезла его фирменная черта. Роман по-прежнему включает и выключает игроков из состава. По ходу двух из трех последних матчей Ротенберг усаживал в запас Эмиля Галимова и Борну Рендулича. 23 ноября тренер обещал, что Арсений Грицюк вернется в заявку «со дня на день», но форвард так ни разу и не вышел на лед. Александр Кадейкин дважды за ноябрь пропускал по 10 дней.

Преображением петербуржцы во многом обязаны вратарю Никите Серебрякову, который с трудом адаптировался к новой команде после обмена из «Адмирала» по ходу сезона. Но сейчас приблизился к лучшей версии самого себя и снова попадает в хайлайты.

Опять же: статистически разница едва уловима. Серебряков занимает только 21-е место в лиге по среднему проценту отраженных бросков (91,7). В последних 11 матчах он эффективнее всего на 0,9% и лишь трижды сделал более 30 сэйвов. Но очевидно то, что невозможно измерить цифрами – суеты и сомнений в его действиях поубавилось.

Логично, что заряд решимости передался команде. «Есть уверенность, взаимодействие. Это приятно. Победы идут», – констатировал в конце ноября Сергей Толчинский.

Ключевая перемена случилась у СКА в голове, а не в ногах, которые вдруг перестали быть «самолетными». Морально неустойчивая команда не делает два камбэка за три матча. СКА же отыграл три шайбы за период у «Торпедо» (4:3Б), затем у «Витязя» (3:2).

Ротенберг сменил тон. А судьи прислушались к его критике?

Спокойствия добавилось и в монологах Романа Ротенберга. В сентябре он сравнил победу над «Северсталью» (4:1) с прорывом блокады Ленинграда; в начале ноября сорвался на дрожащий крик после драки Ивана Зинченко.

За время победной серии тренер дважды рассказал, что знает историю Отелло, в День матери спел песню «Любэ» «Конь», выйдя на лед с игроками СКА, а также несколько раз напомнил про систему питерского клуба. Но ничего скандального в словах Ротенберга не было – о приверженности к системе, любви к «Коню» и театру он говорил и раньше. Кажется, что порой Роману непросто сдержаться. На пресс-конференции после «Витязя» он молчал 12 секунд, прежде чем ответить на вопрос журналиста.

Не исключено, что предыдущие резонансные высказывания Ротенберга нервировали команду, но некоторые из его пассажей, похоже, повлияли положительно. 23 ноября тренер жаловался, что «СКА постоянно играет в меньшинстве», а через 5 дней петербуржцы победили «Динамо» (5:3) благодаря судейской ошибке.

В середине третьего периода при равном счете арбитры дали 5 минут штрафа динамовцу Антону Малышеву. Защитник применил силовой прием против Александра Никишина. СКА реализовал большинство. Никишин ушел в раздевалку хромая, но вернулся на лед уже по ходу розыгрыша лишнего, а в концовке матча даже поучаствовал в драке. На следующий день КХЛ отменила удаление Малышева, признав, что нарушения с его стороны не было.

18 ноября СКА тоже воспользовался благосклонностью арбитров. Петербуржцы до последнего держали преимущество в матче с «Локомотивом» – 2:1. Хотя ярославцы доминировали – 51:12 по броскам в створ. За секунду до финальной сирены «Локомотив» забил, но судьи отменили взятие ворот – лайнсмен Дмитрий Сивов зафиксировал нарушение на вбрасывании. Причем Сивов поднял руку, сигнализируя о нарушении, после того как шайба оказалась в воротах СКА.

Забавно, что Сивова назначили и на следующий матч СКА – 20 ноября против ЦСКА.

Главный арбитр лиги Алексей Анисимов прокомментировал ошибку линейного судьи лишь через полторы недели: «Есть такое выражение – «хороший гол». Тут добавлять нечего. Какая там пчела его [Сивова] укусила?»

За последний месяц СКА, конечно, стал лучше. И даже странно, что команда с таким финансовым ресурсом и подбором игроков добилась ощутимого прогресса только на третий месяц регулярного чемпионата. При этом без судейской помощи победная серия петербуржцев почти наверняка оборвалась бы чуть раньше.

Фото: ХК СКА